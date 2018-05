Lkw-Lenker mit 1,8 Promille und Schlafentzug gestoppt

Polizisten des Fachbereichs Gefahrengut stoppten am Sonntag auf der A1 in Loosdorf (Bez. Melk) den Sattelschlepper eines 44-jährigen Ungarn, der in Richtung Salzburg unterwegs war, für eine Routinekontrolle – und taten gut daran.

Den Beamten schlug sofort die Fahne des Mannes entgegen, ein Alkotest ergab 1,82 Promille. Bei der Kontrolle wurden auch noch zahlreiche weitere Verstöße gegen die Verkehrsordnung festgestellt. Unter anderem war der Ungar viel zu schnell gefahren.

Außerdem hatte er sich überhaupt nicht an die Lenk- und Ruhezeiten gehalten, dürfte schon stark übermüdet gewesen sein. Dem 44-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, er wurde angezeigt.

