Lkw blieb auf S6 stehen, Pkw raste in Sattelzug

Dramatischer Unfall am Dienstag gegen 16 Uhr auf der S6 in Fahrtrichtung Bruck an der Mur bei Neunkirchen: Ein Lkw-Lenker (58) verlangsamte sein Tempo, blieb auf dem Pannenstreifen stehen, um seine Frachtpapiere zu durchsuchen. Was er aber nicht bemerkte: Der Anhänger seines Sattelzuges ragte rund 40 Zentimeter in den ersten Fahrstreifen der S6.

Ein 19-Jähriger, der auf der ersten Spur unterwegs war, dürfte den Lkw zu spät gesehen haben, er krachte mit voller Wucht in das Heck des Anhängers.

Wagen komplett zerstört

Sein Wagen wurde dabei komplett zerstört, der 19-Jährige schwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort in das Klinikum nach Wiener Neustadt gebracht werden.

Die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt kümmerte sich um die Fahrzeugbergung, in dieser Zeit musste die S6 total gesperrt werden.

(nit)