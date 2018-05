Deutsch-Wagram 14. Mai 2018 12:35; Akt: 14.05.2018 11:35 Print

Lkw kippte im Ortsgebiet um, Lenker verletzt

Heftiger Unfall am Montagmorgen in Deutsch-Wagram: Ein Lkw kippte in einer Kurve um, landete auf der Fahrerseite. Der Lenker musste ins Spital.