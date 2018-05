Lkw landet nach Überschlag am Dach

Spektakulärer Unfall am Montagnachmittag in Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt-Land): Ein Lkw-Lenker verlor im Bereich der "Roten Schlatte" die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und kippte über den Hang. Aufgrund der steilen Böschung überschlug sich der mit Schotter beladene Kipper und landete am Dach.

48-Tonnen-Kran angefordert

Der Lenker blieb bei dem Crash unverletzt, die alarmierte Feuerwehr Oberschlatten musste die Florianis aus Wiener Neustadt nachfordern – für die schwere Bergung wurde ein 48-Tonnen-Kran benötigt.

Mit dem Kran sowie zwei Seilwinden wurde der Kipper gedreht und auf die Räder gestellt. Die Bergung aus der Wiese übernahmen die Florianis aus Oberschlatten.

(nit)