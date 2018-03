Löscheinsatz: VW ging in Flammen auf

Zu einem frühmorgendlichen Einsatz wurden die Feuerwehrmitglieder aus Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha) am Montag gerufen: Ein roter VW hatte Feuer gefangen, binnen kürzester Zeit brannte der Wagen im Frontbereich lichterloh.

Die Florianis rückten mit Atemschutzgeräten zum Löscheinsatz aus, konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde bei dem Brand laut ersten Informationen niemand, der Pkw aber wurde schwer beschädigt.

(nit)