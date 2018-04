Bluttat Schwechat: Anwälte sprechen von Notwehr

Vom Häfen zurück zum Tatort musste Ex-Mister-Vienna-Kandidat Timme S. (31) am Donnerstag. Er zeigte im Zuge der behördlichen Beweisaufnahme, wie er seine Ex Sabine L. (33) mit Messerstichen in einer Wohnhausanlage in Schwechat (Bezirk Bruck) getötet hatte.

Wie berichtet soll es zu einem Streit gekommen sein, nämlich um die Obsorge. Sie sagte: "Ich nehme Dir die Kinder weg." Er entgegnete: "Ich war schon beim Anwalt, das Match verlierst Du." Dann griff sie zum Messer, durchtrennte ihm die Sehne der Hand, der 55 Kilo schwere Vater entwaffnete sie und stach auf die 35 Kilo schwerere Frau ein. "Ich hatte Todesangst", so der Verdächtige beim Lokalaugenschein. Anwalt Rast wirft ein: "Welcher Mörder zieht sich davor die Schuhe aus?"

Fünf Stiche

Die Mutter starb - wie berichtet - an fünf Messerstichen (einmal Brust, vier Mal Rücken). Handy und Tatwaffe nahm er an sich, dann fuhr er mit seiner neuen Flamme sowie seinen Kindern ins Waldviertel auf Erholungsurlaub. Dort ließ er das Messer verschwinden (er warf es in die Donau), nur zwei Tage später bekam Timme S. bereits Besuch von der Polizei.

Alfred Boran und Niki Rast zu "Heute": "Der Lokalaugenschein untermauerte die Notwehrvariante. Er zog sich vor dem Reingehen die Schuhe aus, die Kinder warteten vor der Türe. Also war da sicher keine Planung dabei. Die Frau war viel stärker als der schmächtige 55-Kilo-Mann. Klar, nach der Notwehr hat er sich nicht richtig verhalten."

(Lie)