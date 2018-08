Loosdorf: Gasexplosion fordert drei Verletzte

Alarm für Feuerwehr und Rettung in der Sportplatzstraße in Loosdorf (Bezirk Melk) am Montag kurz vor 16.30 Uhr: In einem Wohnhaus kam es zu mehreren kleineren Gasexplosionen. Laut ersten Meldungen gab es drei Verletzte (23 bis 30 Jahre alt) - zwei Opfer wurden dabei leicht, ein Opfer schwer verletzt. Ein Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Laut ersten Berichten der Einsatzkräfte dürften Gaskartuschen explodiert sein, danach entstand ein Feuer im Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte löschen, ging mit einem Atemschutztrupp ins Haus. Jetzt ermittelt auch die Polizei vor Ort, die Männer könnten Suchtgift aufgekocht haben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(Lie)