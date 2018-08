Loosdorf: Arbeiter per Heli ins Krankenhaus geflogen

Notarzt, Rettung und Hubschrauber am Mittwoch zu Mittag in Loosdorf auf einer Baustelle: Ein Arbeiter war von einem abgerissenen Kranteil am Kopf getroffen worden, wurde dabei schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Schwerverletzte mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 15 ins Spital nach Wien geflogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

(Lie)