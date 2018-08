Luchse aus Naturpark Buchenberg ausgebüxt

Der Natur- und Erlebnispark Buchenberg in Waidhofen an der Ybbs hat jetzt zwei Einwohner weniger: Eine Luchs-Mama büxte aus dem Gehege aus, nahm ihr Junges auch gleich mit. Die beiden Tiere sind seit ein paar Tagen im Wald am Buchenberg unterwegs.

Wie es zu der "Flucht" kommen konnte, ist unklar. Das Gehege wurde jedenfalls bereits eingehend untersucht, auch die Spannung der Drähte wurde geprüft, ebenso wie der Elektrozaun.

Anzeige erstattet

"Die Luchsmutter mit ihrem Jungen ist noch in unmittelbarer Tierparknähe und wird täglich gesehen. Wir versuchen sie mit Futter anzulocken", so Naturpark-Chef Andreas Plachy auf "Heute"-Anfrage.

(nit)