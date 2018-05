Mäderl von Ball getroffen: Per Notarzt ins Spital

Schock bei Lehrern, Schülern und Eltern in Ebergassing am Donnerstag zur Mittagszeit: Am Sportplatz von Ebergassing wurde eine Schülerin (12) von einem Ball am Kopf getroffen, das Mädchen verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Die Lehrkräfte verständigten umgehend die Rettung.

Helfer des Roten Kreuz versorgten das Kind noch am Unfallort. Die Zwölfjährige wurde per Notarztbegleitung ins Wiener SMZ Ost Spital gebracht. Es besteht der Verdacht auf Kopfverletzungen.

(Lie)