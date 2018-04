Mädl (18) schwer verletzt, Unfalllenker raste davon

Schrecklicher Unfall am Samstag in Neusiedl: Am Rande des Surf-Weltcups am Neusiedler See fuhr ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf eine 18-Jährige (ebenfalls aus Niederösterreich) am Straßenrand nieder. Die junge Frau wurde beim Unfall zuerst gegen die Tür eines neben der Straße geparkten Autos gedrückt, blieb dann schwer verletzt auf de Straße liegen.

Anstatt anzuhalten und zu helfen, drückte der Unfalllenker aufs Gas und raste davon. Nur weniger Sekunden später fuhr er dabei an einer Polizeistreife vorbei, die nahm die Verfolgung auf. Trotz Blaulicht hielt der Mann nicht an, lieferte sich eine Hetz mit der Polizei – die endete schlussendlich in einer Sackgasse.

Weil im Auto noch ein zweiter 19-Jähriger saß und nicht zunächst nicht eindeutig geklärt werden konnte, welcher der beiden der Fahrer des PKW war, wurde mit beiden ein Alkomattest durchgeführt, welcher bei beiden positiv verlief. Die schwer verletzte Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Männer werden angezeigt.

(min)