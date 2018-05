Maibaum in Mannswörth 3. Jahr in Folge gefällt

Nachdem der Maibaum geschmückt und aufgestellt wurde, heißt es ihn bis zum 1. Mai gut zu bewachen. Denn das Umschneiden und Stehlen von Maibäumen hat eine lange Tradition – besonders in der Nacht auf den 1. Mai.

Umfrage Maibaumstehlen - witziger Brauch oder Diebstahl? Brauch in Österreich, muss man mit Humor nehmen

War noch nie lustig. Wird es nie sein.

Ist Diebstahl und sollte bestraft werden

Wirklich klappen will die Sache mit dem Bewachen in Mannswörth (Bez. Bruck) aber einfach nicht. In der Nacht auf Dienstag wurde dort bereits das dritte Jahr in Folge ein Maibaum umgeschnitten.

Nachdem vergangenes Jahr jener am Nah & Frisch-Parkplatz fiel, erwischte es diesmal den Baum am Sportplatz. Der Baum wurde umgesägt, aber zumindest vor Ort liegen gelassen. Die Feuerwehr hat ihn mittlerweile wieder aufgestellt.

Das Fällen von Maibäumen hat in Österreich zwar lange Tradition sorgt aber dennoch immer wieder für Kritik und Anzeigen. So wurde etwa auch in Weitersfeld (Bez. Horn) der Baum umgeschnitten, dort wurde die Sache bei der Polizei angezeigt.

(min)