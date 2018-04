Mama verlor Hörnchen-Baby Cindy bei Umzug

Eigentlich hätte "Cindy" mit ihren Geschwisterchen in eine neue Bleibe ziehen sollen, doch der ganze Umzugsstress wurde ihrer Mama wohl zu viel. Beim Befördern der sechs Wochen alten Eichhörnchen-Babys in einen anderen Kobel, dürfte die kleine "Cindy" einfach verloren gegangen sein.

Kindheit verbringt "Cindy" bei Vier Pfoten

Eine aufmerksame Tierfreundin fand sie in der Nähe von Brunn an der Wild (Bezirk Horn) im Waldviertel – noch zahnlos, hilflos und alleine. Die Frau brachte das Findelkind in die Eulen- und Greifvogelstation der "Vier Pfoten" nach Haringsee (Gänserndorf), wo "Cindy" nun ihre Kindheit verbringen darf und erst ausgewildert wird, wenn sie sich selbständig versorgen kann.



"Das kleine Mädchen ist zirka sechs Wochen alt und bekommt gerade seine ersten Zähnchen. Neben Aufzuchtmilch beginnt Cindy auch schon Körnerbrei zu fressen und knabbert vorsichtig an Nüssen", freut sich Pflegerin Brigitte Kopetzky über den besonders putzigen Neuzugang.



Sollte sich vergewissern, ob Kleines wirklich Hilfe braucht

Die Expertin warnt im Zuge des Fundes allerdings davor, jedes verlassen aussehende Jungtier einfach mitzunehmen: "Man sollte sich immer vergewissern, ob das Kleine wirklich Hilfe benötigt. Auch die liebevollste Aufzucht durch einen Menschen kann die Mutter nicht ersetzen."

