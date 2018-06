Mann (20) über Bahnsteig: Zug rollt über sein Bein

Tragödie am Bahnhof der Landeshauptstadt am Samstagabend: Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten nahm eine Abkürzung über die Gleise, sprang vom Bahngleis 1 runter, überquerte das Bahngleis 1, dann das Bahngleis 2, sprang auf die Kante des Bahngleis 2 hinauf, verlor das Gleichgewicht und kippte zurück. Genau in diesem Moment fuhr ein Zug ein.

Umfrage Hand aufs Herz - sind Sie schon mal über die Gleise gegangen? Ja klar, ich denke das hat jeder schon gemacht.

Ja, aber echt nur ein Mal.

Nein, weil das ist lebensgefährlich.

Nein, ich fahre nie mit dem Zug.

Furchtbare Verletzung



Die Lok erfasste den jungen Mann am Bein. Binnen Minuten waren Notarzt und Rettung am Unglücksort, noch vor Ort musste der Schwerverletzte behandelt werden. Der 20-Jährige wurde mit schwersten Beinverletzungen ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Das Unfallopfer wurde im Spital operiert.

(Lie)