Mann (25) mit Steinmeißel in der Hand drohte Kindern

Schock für eine Gruppe Kinder am Donnerstag in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling): Die Kleinen vergnügten sich gerade auf Schaukel und Co., setzten sich zwischenzeitlich auf eine Parkbank am Spielplatz, als plötzlich, wie "krone.at" berichtet, ein 25-jähriger Nigerianer auf sie zukam – in der Hand hielt er einen Steinmeißel.

Verbale Drohungen ausgestoßen

Der Mann begann, den Kindern verbal zu drohen, im nächsten Moment nahm er den Steinmeißel und warf ihn in hohem Bogen davon, bestätigt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf "Heute"-Nachfrage. Attackiert seien die Kleinen laut Polizei aber nicht worden.

Zeugen riefen anschließend die Polizei, beim Eintreffen der Beamten vor Ort, ging der 25-Jährige auf die Exekutive los, weil er nicht durchsucht werden wollte. Einem Polizisten versetzte er dabei einen Kopfstoß, insgesamt wurden zwei Beamten verletzt.

Der Mann wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

(nit)