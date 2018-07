Mann (37) bei Pannenhilfe unter Lkw eingequetscht

Nach einem Defekt am Hydraulik-Kran ihres Lkw suchten ein 53-Jähriger und ein 46-Jähriger, beide aus dem Bezirk Tulln, am Mittwoch in Klosterneuburg neben der Straße nach der Ursache des Defekts.

Ein nachkommender 37-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Korneuburg hielt an um zu helfen, kraxelte dann rücklinks unter den Lastwagen. Aus bisher unbekannter Ursache dürfte sich dabei ein seitlicher Stützstempel abgesenkt und gegen den Unterleib des 37- Jährigen gedrückt haben.

Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 ins Uniklinikum St. Pölten geflogen. Der Staatsanwaltschaft Korneuburg wird Anzeige erstattet. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt.

(min)