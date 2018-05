Mann (44) verbrannte: Lenker (43) war betrunken

Furchtbare Szenen am Dienstag Morgengrauen bei Kirnberg an der Mank (Melk): Wie berichtet waren zwei Auto frontal kollidiert, eines wurde in die Wiese geschleudert, ging im Flammen auf und der Lenker Christian H. (44) verbrannte.

Harald S., der Lenker des zweiten Unfallautos (kam auf der Straße zu stehen), hatte trotz schwerer Verletzungen noch vergeblich versucht, Christian H. aus den Flammen zu ziehen. Zum tragischen Helden macht ihn das aber nicht.

Denn laut Polizei war Harald S. beim Unfall betrunken, der Alko-Test ergab 1,18 Promille. Auch dürfte er es gewesen sein, der auf die Gegenfahrbahn gekommen war.

(min)