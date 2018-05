Mann (45) trennt sich mit Kreissäge Daumen ab

Blutiger Arbeitsunfall am Freitag gegen 10 Uhr vormittags in Bad Großpertholz im Bezirk Gmünd: Ein 71-Jähriger wollte gemeinsam mit seinem Sohn (45) Verschalungsarbeiten am Giebel des Einfamilienhauses durchführen, wofür die beiden begannen, mit Hilfe einer Tischkreissäge Holz zu bearbeiten.

Der Senior wollte ein Holzbrett der Länge nach säumen, bat seinen Sohn, die Säge zu stabilisieren, damit nichts verrutscht.

Hand geriet unter Sägeblatt-Abdeckung



Bei dem Vorgang geriet der 45-Jährige aber unter die Sägeblatt-Abdeckung, trennte sich dabei den Daumen der linken Hand komplett ab.

Der Vater, ein ausgebildeter Sanitäter, versorgte seinen Sohn, alarmierte die Rettung und übergab sein Kind inklusive dem abgetrennten Daumen, der zuvor von ihm fachmännisch versorgt worden war, an das Team des Rettungshubschraubers.

Der Schwerverletzte wurde ins AKH nach Linz geflogen.

(nit)