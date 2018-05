Wiener Neustadt 22. Mai 2018 19:28; Akt: 22.05.2018 18:46 Print

Mann (52) missbrauchte Enkelin (6) von Freundin

Missbrauchs-Prozess am Dienstag am Gericht Wiener Neustadt: Ein 52-Jähriger gestand die Taten an einer 6-Jährigen, er erhielt eine teilbedingte Haftstrafe.