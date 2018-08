Mann (59) stieg mit 2,5 Promille vor Polizei in Auto

Ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt torkelte am Montag zu Mittag sturzbetrunken in eine Polizeiinspektion, wollte eine Anzeige erstatten. Weil die Polizisten aber Zweifel an der Einvernahmefähigkeit des Herren hatten, baten sie um einen freiwilligen Alkotest. Der Mann stimmte zu, brachte einen Wert von 2,5 Promille auf die Anzeige des Alkomaten.

Die Beamten baten ihn daraufhin im nüchternen Zustand wiederzukommen. Die Frage, ob er mit einem Fahrzeug gekommen sei, verneinte der Mann. Die Polizei wies ihn dennoch daraufhin, dass er kein Fahrzeug lenken dürfe, bis er nicht mehr alkoholisiert sei.

Direkt ins Auto

Was dann passierte, dürfte wohl auch für die erfahrensten Polizisten der Inspektion überraschend gewesen sein. Der 59-Jährige marschierte zielstrebig zu einem Auto vor der Inspektion, stieg ein startete und wollte wegfahren.

Die Beamten hörten den Startvorgang und liefen nach draußen, konnten den Mann gerade noch anhalten. Einen neuerlichen Alkomattest verweigerte dieser nun allerdings, woraufhin ihm vorläufig der Führerschein abgenommen und der Sachverhalt zur Anzeige gebracht wurde.

(min)