Mann belästigt Gäste in Café, attackiert Polizisten

Ein 20-jähriger Afghane soll in einem Kaffeehaus am Hauptplatz in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ohne Grund mehrere Gäste belästigt haben, die schließlich die Polizei verständigten. Den Beamten gegenüber zeigte sich der Mann komplett unkooperativ, begann zu randalieren.

Die Beamten mussten schließlich Verstärkung rufen. Erst mit vereinten Kräften gelang es den Exekutivbeamten den Tobenden zu bändigen und festzunehmen. Der junge Flüchtling wurde mehrfach angezeigt, landete zwischenzeitlich auf der Psychiatrie im Badener Krankenhaus.





(Lie)