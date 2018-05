Mann ging in Teich unter: Suchaktion in Lassee

Kurz nach 13 Uhr schlugen besorgte Zeugen Alarm - in einem Badeteich (gehört einer Firma) in Lassee (Bezirk Gänserndorf) ging ein Mann unter. Binnen Minuten waren Notarzt und Polizei am Unglücksort, starteten mit der Suche.

Der ÖAMTC-Hubschrauber Christophorus 9 aus Wien sowie Berufstaucher aus Wien wurden angefordert. Beim untergegangenen Mann soll es sich um einen Slowaken handeln, die Suchaktion ist im Gange.

Der Badeteich soll noch nicht offiziell in Betrieb sein, dennoch tummelten sich bei dem sonnigen Wetter und den warmen Temperaturen einige Personen am Areal.

Der C9 wurde in der Zwischenzeit abgezogen, die Feuerwehr sucht mit Booten nach dem Vermissten, auch die Berufstaucher sind derzeit im Einsatz.

Laut Zeugenaussagen soll der Mann betrunken gewirkt haben, als er baden ging, soll dann plötzlich untergegangen sein.

