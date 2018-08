Mann kündigt Bankraub und Suicide by Cop ab

Mit nicht unterdrückter Rufnummer rief am Dienstagmorgen (4.42 Uhr) ein Mann bei der Bezirksleitstelle Amstetten an und meinte: "Ich werde heute eine Bank in Strengberg überfallen. Dabei kann ich ruhig von Euch erschossen werden."

Suicide by cop



Suicide by cop (auf Deutsch: Suizid durch Polizisten) bezeichnet eine Methode des Selbstmordes mit dem Ziel, das eigene Leben durch tödliche Schüsse zumeist eines Polizisten (oder aber auch durch andere bewaffnete Personen) zu beenden.

Die Exekutive ließ beide Geldinstitute in Strengberg überwachen - einstweilen wurde auch der Anrufer geortet. Um 9.25 Uhr konnte der Verdächtige bei einer Tankstelle in Grein (Bezirk Perg, OÖ) festgenommen werden. Der 56-Jährige gab bei der Einvernahme den Anruf zu und wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.



Informationen mit Hilfsangeboten

Informationen mit Hilfsangeboten für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich auch Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

