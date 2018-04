St. Pölten 24. April 2018 06:20; Akt: 23.04.2018 15:43 Print

Mann pöbelt in Lokal Gäste an, ging dann auf Polizei los

Ein 22-Jähriger pöbelte in einem Lokal am St. Pöltner Bahnhof zuerst Gäste und Mitarbeiter an, ging dann auf die Polizisten los. Als Motiv nannte der Afghane: Herzschmerz.