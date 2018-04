Mann schnitt sich mit Motorsäge in Arm

Blutiger Unfall am Donnerstagnachmittag in Oberwaltersdorf im Bezirk Baden: Ein Mann war gerade mit Arbeiten beschäftigt, hantierte dabei mit einer laufenden Motorsäge, als er sich aus noch unbekannten Gründen plötzlich mit dem Gerät tief in den Arm schnitt.

Christophorus nachgefordert

Der alarmierte Notarzt versorgte den stark blutenden Mann noch vor Ort und forderte den Rettungshubschrauber "Christophorus 3" aus Wiener Neustadt nach.

Der Schwerverletzte wurde anschließend per Notarzt-Heli in den Schockraum des Unfallkrankenhauses Meidling nach Wien geflogen.

(nit)