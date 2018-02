Mann stürzte in die Tiefe: Er schwebt in Lebensgefahr

Schwerer Arbeitsunfall am Montagnachmittag in Korneuburg: Ein Mann war bei Arbeiten auf einer Baustelle von einem Gerüst mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und verletzte sich lebensgefährlich.

Unverzüglich wurden durch anwesende Kollegen Feuerwehr, Notarzt und Polizei verständigt. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann per ÖAMTC-Hubschrauber Christophorus 9 ins Wiener Unfallkrankenhaus Meidling geflogen, wo er sofort unfallchirurgisch versorgt wurde. Das Arbeitsinspektorat hat die routinemäßigen Ermittlungen inzwischen aufgenommen.

(Lie)