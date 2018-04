Mann stürzte in die Tiefe: Per Helikopter ins Spital

Nach dem spektakulären Rettungseinsatz beim Fussball-Derby in Göstling ("Heute" berichtete), musste die Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers Christophorus 15 relativ rasch zum nächsten Unglück fliegen: Im schönen Pielachtal, in Kirchberg an der Pielach, war ein 48-Jähriger auf einer Baustelle mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Binnen Minuten waren Notarzt, Samariterbund und der ÖAMTC-Helikopter am Unglücksort. Der Verunfallte wurde erstversorgt und dann mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Amstetten geflogen.

(Lie)