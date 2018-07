Mann stürzte sieben Meter in Silo: Per Heli ins Spital

Schwerer Arbeitsunfall in Mistelbach am Sonntag: Ein 51-jähriger Mann führte in einer Lagerhalle, in einem leerstehenden Silo, Reinigungsarbeiten durch. Der Mann verlor dabei aus das Gleichgewicht und fiel von einer Leiter aus etwa sieben Meter Höhe zu Boden.

Der schwerverletzte Mann konnte noch über sein Handy seine Ehefrau informieren, welche sofort die Rettungskräfte alarmierte. Von der Feuerwehr wurde der Mann aus dem Silo gerettet und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 9" ins Krankenhaus geflogen.

