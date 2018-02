Stmk./NÖ 18. Februar 2018 16:17; Akt: 18.02.2018 17:47 Print

Drama am Semmering: Mann starb auf Piste

Tragödie am Sonntag in Spital am Semmering (Stmk.): Ein 69-Jähriger starb auf der Piste. Die Polizei ermittelte.