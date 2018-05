Mann überschlägt sich mit Seniorenmobil: Absturz!

Schlimmer Unfall für einen älteren Herren auf dem Südtirolerweg in Klosterneuburg-Weidling: Der Mann fuhr mit seinem Seniorenmobil über den Waldweg, als er vermutlich zu nahe an die Böschung gelangte, abrutschte und sechs Meter bis an die Kante des Bachbetts abstürzte. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, der Mann kam verletzt am Ufer des Weidlingbachs zum Liegen.

Unfallstelle in unwegsamem Gelände

Da sich der Unfallort im unwegsamen Gelände befand, musste die alarmierte Feuerwehr sämtliche Gerätschaften, die gebracht wurden, in ein geländegängiges Fahrzeug umräumen. Gemeinsam mit dem Team des Roten Kreuzes wurde der Senior noch vor Ort erstversorgt, mit einer Korbschleiftrage über die Böschung hochgezogen und anschließend ins Spital gebracht.

Danach bargen die Florianis das Seniorenmobil mit Hilfe eines Greifzuges. Das Gefährt wurde gemeinsam mit der Polizei zum Haus des Verunfallten gebracht.

(nit)