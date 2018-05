Mann verbrannt: Lenker wollte ihn aus Wrack holen

Es waren furchtbare Szenen, die sich im Morgengrauen bei Kirnberg an der Mank (Melk) abgespielt haben: Wie berichtet waren zwei Fahrzeuge zusammengeprallt, ein Auto wurde dabei in die Wiese geschleudert und ging in Flammen auf.

Trotz schwerer Verletzungen stieg ein 43-Jähriger aus dem Wrack, schleppte sich zum brennenden Pkw und versuchte noch den 44-Jährigen zu befreien. Doch der 43-Jährige hatte keine Chance, Christian H. (44) aus dem Bezirk Scheibbs starb.

Der 43-Jährige wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen ins Uni-Klinikum St. Pölten gebracht. Die Erhebungen der Polizei sind im Laufen.

(Lie)