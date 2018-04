Mann von Baggerschaufel getroffen: 45-Jähriger tot

Rettung, Notarzt eilten knapp vor 18 Uhr in die Shopping City Süd in Vösendorf (Bezrik Mödling): Ein 45-jähriger Arbeiter lag am Boden, er war von einer Baggerschaufel am Kopf getroffen worden.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, kam für den 45-Jährigen jede Hilfe zu spät.

In leerstehendem Geschäft

Er starb noch an der Unglücksstelle. Die Erhebungen sind im Laufen – es war bei Arbeiten an einem leerstehendem Geschäft in der SCS passiert.

Die Kollegen des Mannes stehen unter Schock, sie mussten vor Ort von einem Kriseninterventions-Team betreut werden.

(Lie)