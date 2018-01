Mann wollte Schüler (11) ins Auto locken

Am Heimweg von der Bushaltestelle wurde ein Elfjähriger von einem Mann in einem schwarzen Pkw angesprochen: "Will du nicht einsteigen?" Der Bursche antwortete nicht und lief davon.

Ein 14-Jähriger aus derselben Ortschaft beobachtete den Vorfall und konnte das Fahrzeug beschreiben: Pkw, Fiat Punto, schwarz, Wiener Kennzeichen. Ein überörtliche Fahndung wurde eingeleitet. Laut "Bezirksblatt" wurden die Schulen im Bezirk verständigt. Der Verdächtige soll zwischen 35 und 45 Jahre alt sein, hatte dünnes, schwarzes Haar, sprach mit ausländischem Akzent.

Erst vor zehn Tagen hatte es im Bezirk Horn einen Entführungsalarm gegeben ("Heute" berichtete).

(Lie)