Mann wurde in Lkw-Kran eingeklemmt und starb

Tragödie am Dienstag in Ybbs an der Donau: Bei Ladearbeiten wurde ein Mann eingeklemmt – der 42-Jährige war auf der Stelle tot.