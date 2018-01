Mann zog sich in Zug vor Frauen die Hose runter

Perverser Vorfall am Wochenende bei der Zugfahrt zum Flughafen Schwechat: Zwei Wiener Studentinnen (26) waren Samstagabend gegen 23 Uhr in Wien-Landstraße in die S7 eingestiegen, ein Unbekannter dürfte dem Duo in den sonst leeren Waggon gefolgt sein.

Als sich der Zug in Bewegung setzte, entblößte sich der Mann (laut den Frauen ein rund 1,50 Meter großer, korpulenter Mann ungepflegten Typs, um die 40 Jahre alt) und legte Hand an sich an. In der Station Rennweg flüchteten die Studentinnen in einen Nachbarwaggon, der Mann machte sich aus dem Staub.

Erst beim Flughafen erstatteten die beiden Opfer Anzeige, die Polizei ermittelt jetzt, auch mögliche Videoüberwachungsbänder werden ausgewertet.

(wes)