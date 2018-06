Marder verirrt sich auf Balken in Schlafzimmer

Normalerweise präferieren Marder ja Autos und Motorräume, dieser Nager allerdings hat einen wohl nicht ganz freiwilligen Sinn für Extravaganz.

Kurz vor zwei Uhr morgens am Freitag wurde das Tier plötzlich auf einem Holzbalken in rund zwei Metern Höhe im Schlafzimmer eines Hauses von Bewohnern entdeckt. Es hatte sich in den Raum verirrt und wusste nicht, wohin.

Die alarmierten Florianis fingen den Marder ein und ließen ihn im Freien wieder aus.

(nit)