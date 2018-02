Klosterneuburg 12. Februar 2018 22:56; Akt: 12.02.2018 20:09 Print

Medizinischer Notfall: Mann von Dach gerettet

Dramatischer Einsatz am Montag in Klosterneuburg: Nach einem medizinischen Notfall musste die Feuerwehr die Teleskopmastbühne in Stellung bringen.