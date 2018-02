Medizinischer Notfall: Pkw kracht in parkende Autos

Montagnachmittag am Merkur-Parkplatz in der Stadionstraße Wiener Neustadt: Ein weißer Pkw rast plötzlich über die Böschung mitten in die parkenden Autos. Grund dürfte ein medizinischer Notfall des Fahrers gewesen sein, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Die Einsatzkräfte waren sofort zur Stelle. Der Lenker musste vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Es gab keine weiteren Verletzten. Der Unfallwagen wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt geborgen und abtransportiert.





(Ros)