Meerschweinderl nach Kauf krank: 152 € Tierarztkosten

Großer Ärger um ein kleines Viecherl: „Mein achtjähriger Sohn, der an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitstörung, Anm.) leidet, hat sich zu Ostern ein Meerschweinchen gewünscht“, erzählt der 34-Jährige.

Nach dem Kauf in einem Zoofachgeschäft in Stockerau ging es dem Tier im neuen Zuhause in Tulln schlechter: „Es war mit Milben in den Ohren übersät.“

Für das Meerschweinchen hatte er 30 € gezahlt, die Behandlung beim Veterinär kostete dem Familienvater 152 €: „Als ich beim Verkäufer nachfragte, warum er kranke Tiere verkauft, wurde ich frech behandelt. Auch, dass er Meerschweinchen nur paarweise verkaufen darf, wusste ich nicht.“

Der Inhaber kontert: „Wir hätten ihm für 12 € ein Produkt gegen Milben gegeben, erst nach 14 Tagen meldete sich der Mann wegen des Milbenbefalls, bei uns war das Tier nachweisbar gesund. Und er hat einen Zettel unterschrieben, dass Meerschweinchen nur zu zweit gehalten werden dürfen.“ Und weiter: „Eine Übertragung von Milben geht schnell, das kann durch Kleidung, einem Hundebesuch, aber auch über jedes Streu passieren.“

Der Vater bleibt dabei: „Das Tier war krank. Ich melde den Fall beim Veterinäramt.“

