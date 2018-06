Meet & Greet mit Flowrag am 'Splash Hard' gewinnen

Musik, sportliche Action und jede Menge Spaß stehen am 14. Juli in St. Pölten auf dem Programm. Ab 13 Uhr veranstaltet die AK Young nun bereits zum fünften Mal das mittlerweile legendäre Open Air-Festival "Splash Hard" am Ratzersdorfer See.

Dieses Jahr hat die Arbeiterkammer ganz besondere Headliner: Die Austropop-Band "Flowrag" ("Tag ein, Tag aus", "Helden", "Dann kommt die Musik") und das DJ-Duo "Möwe" ("Lovers Friends", "Blauer Tag"). Coolen Sound gibt's außerdem von James Illusion und Paul & Peter.

Sportarten zum Ausprobieren

Neben lässiger Musik wird auch jede Menge Sport-Action geboten: Flying Fox/Spider Rock, Beach-Volleyball, Micro-Soccer, Parkour, Lasertron, Slackline und Standup Paddling wird es geben.

Und das alles bei freiem Eintritt!

Ab 18 Uhr stellt die AK Young weiters ein gratis Shuttleservice zur Verfügung, auch für Gratisparken am Eventgelände ist gesorgt.

Meet & Greet mit Flowrag gewinnen

Gemeinsam mit der AK Young verlost "Heute Niederösterreich" ein Meet & Greet mit "Flowrag" für zwei Personen.

Das Gewinnspiel läuft über die Facebook-Seite von "Heute Niederösterreich".

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(nit)