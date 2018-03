203 Menschen sind in NÖ über 100 Jahre alt!

Die „Heute“-Story um die älteste Österreicherin bewegte: Anna Medwenitsch aus Bruck feierte am 17. März ihren 111. Geburtstag. Doch in welchem Bezirk lebt es sich eigentlich am längsten?

Umfrage Haben Sie Verwandte, die älter als 100 Jahre alt sind? Ja, sogar mehrere.

Ja, einen.

Nein, aber eine Bekannte/einen Bekannten.

Ich bin selbst über 100 Jahre alt.

Nein, habe ich nicht.

Ich weiß es nicht.

In absoluten Zahlen mit Abstand die meisten über 100-Jährigen zählt der Bezirk St. Pölten-Land mit 23 (siehe Tabelle l.), dann folgen die Bezirke Mödling und Neunkirchen (jeweils 16), Baden (15) und Amstetten (12). In Wien liegt der 19. Bezirk (Döbling) an erster Stelle (28).

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl schneidet in NÖ der Bezirk Neunkirchen knapp am besten ab (16 über 100-Jährige bei 86.385 Einwohnern = 0,0185 %).

Insgesamt sind in Österreich 80.671 Menschen mit 1. Jänner 2018 mindestens 90 Jahre alt und 1.026, die ihren 100. Geburtstag gefeiert haben.

(wes)