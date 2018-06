Mercedes-Oldtimer um 899.000 Euro versteigert

Ein Mercedes-Oldtimer ist am Samstag bei einer Dorotheum-Auktion in Vösendorf für 899.000 Euro versteigert worden. Der Mercedes-Benz 300 SL Roadster aus dem Jahr 1960 befand sich in "sensationell unrestauriertem Zustand" und ging an einen Telefonbieter, teilte das Dorotheum in einer Aussendung mit. Ein schwarzer Maserati Mistral Spyder 3700 von 1966 war einem Saalbieter 663.800 Euro wert.

Weitere hohe Preise erzielten bei der Auktion "Klassische Fahrzeuge" ein Lancia Aprilia Spider Touring von 1938 mit 350.200 Euro sowie ein BMW 327/28 Sport-Kabriolett von 1939 mit 294.200 Euro. Insgesamt wurden 103 Fahrzeuge angeboten.

(red)