Messer-Streit in Quartier: Zwei Flüchtlinge verletzt

Großes Polizeiaufgebot am Montagabend gegen 20 Uhr in Deutsch-Wagram (Gänserndorf): Dem Einsatz war ein heftiger Streit in einer Flüchtlingsunterkunft für Minderjährige in der Fabrikstraße vorausgegangen.

Zwei 17-jährige Afghanen waren sich in die Haare gekommen, der Grund für die Auseinandersetzung dürfte ein banaler Streit gewesen sein, wer am Abend für den Putzdienst zuständig ist.

Nach der verbalen Auseinandersetzung traten und schlugen die beiden 17-Jährigen im ersten Stock der Unterkunft aufeinander ein, bis einer der Streithähne zur Küche rannte und ein rund 30 Zentimeter langes Küchenmesser hervorzog.

Mit dem Messer fuchtelte der Afghane wild um sich, andere Bewohner und ein Betreuer versuchten, beruhigend auf ihn einzureden. In der Zwischenzeit war auch die Polizei vor Ort, der Flüchtling legte schließlich das Messer weg.

Er hatte sich selbst eine kleine Schnittwunde an der Hand zugezogen und wie sein Kontrahent leichte Verletzungen im Kopfbereich. Gegen den Afghanen wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen, beide 17-Jährige wurden wegen Körperverletzung angezeigt.

Die Polizei war mit vier Streifenwagen im Einsatz.



(wes)