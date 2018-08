Messerstich zum Frühstück im Häfen: Insasse im Spital

Blutiger Maria Himmelfahrtsmorgen in der Justizanstalt Wiener Neustadt: Statt Semmerl und Kaffee gab es für einen Insassen einen Stich ins Gesicht.

Zwei Männer waren in einer Vier-Mann-Zelle der Justizanstalt in Streit geraten. Ein Ägypter stach mit einem zugespitzen Buttermesser auf seinen Zellenkollegen ein. Der Pole wurde dabei im Gesicht und am Auge verletzt.

Opfer im Spital

Der Angreifer wurde aus der Zelle genommen und abgesondert inhaftiert – er wurde jedoch, wegen des Feiertages, nicht in ein anderes Gefängnis verlegt. Der verletzte Pole wurde ins Krankenhaus gebracht. Dem Ägypter droht jetzt ein neuerlicher Gerichtsprozess sowie eine Zusatz-Haftstrafe.

