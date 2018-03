Mhmm! Das ist das Lieblingsbrot der Kremser

Keine Misswahl aber mindestens eine genauso geschmackvolle und knackige Wahl fand am Mittwoch in der Bäckerei Schmidl in Dürnstein statt. Die Wahl zum Lieblingsbrot! Alleine bei der Vorentscheidung im Internet hatten weit über 1.000 Personen mitgemacht.

Bei der Abschlussverkostung durften die Finalisten:

*Dinkelbrot

*Bauernbrot

*Gewürzlaib

*Roggendinkelbrot

*Roggenvollkornbrot

probiert und bewertet werden. Das Rennen um den Sieger gewann ganz knapp, mit einer Stimme Vorsprung, der Gewürzlaib. Barbara Holzapfel vom Prandauerhof war unter den zahlreichen Gästen und zeigte sich begeistert: "Alle Brote sind für mich ausgezeichnet".





(Ros)