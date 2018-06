Mikl-Leitner: "Kein 365-Euro-Jahresticket in NÖ"

„Heute“: Morgen ist letzter Schultag. Welches Zeugnis stellen Sie den Deutschklassen aus?

Johanna Mikl-Leitner: Ein sehr gutes, denn die deutsche Sprache ist der beste Schlüssel für Integration und Chancengleichheit. Seit über einem Jahr läuft das Pilotprojekt, nach einer Evaluierung haben wir die Kurse auf ganz NÖ ausgeweitet. Es ist eine Win-Win-Situation – die Kinder lernen und Lehrer sowie Eltern profitieren.

„Heute“: Ihr Sommerurlaub heuer?

Mikl-Leitner: Mit Kindern, Mann und Hund Milou im Juli eine Woche ins Ausseerland.

„Heute“: Die Europaspange – der nächste logische, pro-europäischer Schritt?

Mikl-Leitner: Ja, wir brauchen eine Verbindung von Süddeutschland bis zum Schwarzen Meer und die Europaspange hilft, die drei dynamischen Wirtschaftsräume zu verbinden; nämlich Raum Wels, Linz, Süddeutschland, dann Budweis, Prag, Brünn sowie Sankt Pölten, Wien, Bratislava.

„Heute“: Sie mahnten einige Mal die FPNÖ und Gottfried Waldhäusls Sager bei Asylangelegenheit (Anm: Schweine werden registriert, Menschen nicht), gibt es Spannungen?

Mikl-Leitner: Nein, er macht seine Arbeit, aber gerade in einer verantwortungsvollen Position muss eine sensible Sprache verwendet werden.

„Heute“: Kann Udo Landbauer nach der sogenannten Liederbuch-Affäre zurück in die Politik?

Mikl-Leitner: Ich sprach mich gegen Landbauer als Mitglied der Landesregierung aus, dabei bleibe ich. Der Rest liegt einzig und alleine bei der FPÖ.

„Heute“: Was halten Sie von der berittenen Polizei und vom Standort Wr. Neustadt?

Mikl-Leitner: Es gibt wichtigere Themen bei der Sicherheit als die berittene Polizei.

„Heute“: Ist das 365-Euro-Jahresticket wie in Wien in NÖ realisierbar?

Mikl-Leitner: Wien hat andere Voraussetzungen als NÖ. NÖ ist flächenmässig das größte Land. Und in Wien gibt es eine U-Bahnsteuer, Parkpickerl und eine Park and Ride-Gebühr. Also eher nicht. Aber wir haben ein 3-Milliarden-Mobilitätspaket geschnürt, damit werden die Öffis in NÖ ausgebaut.

„Heute“: Schaut die Landeschefin Fußball? Und wenn ja, wer kommt ins Finale?

Mikl-Leitner: Überall wo ich hinkomme ist Fußball. Also ist die WM mein ständiger Begleiter. Finaltip: Argentinien gegen Kroatien.

(Lie)