Mit Besen und Gürtel wollte 18-Jähriger Trio ausrauben

In einen Gewaltrausch hatte sich ein 18-Jähriger in Purkersdorf (St. Pölten) gesteigert. Der junge Mann war in einer stationären Therapieeinrichtung und brauchte laut eigenen Aussagen eine Auszeit. Unerlaubt schlich er sich davon und startete eine Sauftour in Purkersdorf. Nach der Sperrstunde wollte der Burgenländer weiterzechen, hatte aber kein Geld mehr. Den nächsten Passanten bedrohte er gegen 6 Uhr früh: „Geld und Handy her. Ich bin ein gesuchter Mörder.“ Dabei täuschte er das Ziehen einer Waffe vor.

Flucht in Bäckerei

Kurz darauf mischte sich ein Zeuge ein. "Schleich Dich, ich habe 30 Türkenfreunde, die warten auf Euch. Ich bring' Euch alle um", schrie der Täter in Richtung zweitem Passanten. Dann tickte der Teenager völlig aus, zerbrach einen Baustellenbesen, fuchtelte mit dem Stiel herum, die Opfer flüchteten in eine Bäckerei. Die Angestellte und die zwei Männer versperrten die Geschäftstüre, der Burgenländer nahm ein Baustellenschild, zertrümmerte die Scheibe, die Splitter trafen und verletzten ein Opfer. Der 18-Jährige forderte den Inhalt der Bäckereikassa.

Gürtel als Peitsche

In diesem Moment traf die Polizei ein, doch Michael K. gab nicht auf. Er nahm eine Kampfstellung ein, schrie weiter herum, zückte seinen Gürtel (mit schwerer Schnalle) und peitschte auf Streifenwagen und Beamte hin. Selbst Pfefferspray brachte anfangs nicht den gewünschten Erfolg, Michael K. wehrte sich gegen die drohende Festnahme mit Händen und Füßen. Die Bilanz: Sachschaden, Verletzte, der Täter hatte 1,44 Promille Alkohol im Blut.

Vor Gericht in St. Pölten fasste der einmal einschlägig vorbestrafte 18-Jährige jetzt wegen Raubversuchs und Widerstand gegen die Staatsgewalt vier Jahre Haft aus (nicht rechtskräftig).

(Lie)