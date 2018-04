Niederösterreich 20. April 2018 08:00; Akt: 20.04.2018 08:07 Print

Mann terrorisierte und schlug Mutter und Bub (9)

Ein derzeit in Wien wohnhafter Inder musste in Korneuburg auf die Anklagebank: Er soll seine Ex (28) und einen Buben (9) misshandelt und verletzt haben.