Melk 02. Februar 2018 14:58; Akt: 02.02.2018 15:08

Mit Hackschnitzel beladener Lkw umgestürzt

Stundenlang wurde am Freitag auf der B1 in Melk gewerkt: Ein Lkw-Anhänger war umgestürzt, die Ladung verstreute sich in den Straßengraben.