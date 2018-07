Mit dieser neuen App gibt man jetzt das OK für Sex

Jetzt soll das Handy auch noch unser Sexleben kontrollieren! Seit dem 1. Juli verlangt ein neues Gesetz in Schweden die eindeutige Zustimmung der Partner zum Geschlechtsverkehr. Durch die Österreichische App "I willl" soll das Liebesspiel jetzt legalisiert werden, bevor es überhaupt richtig losgeht.

Sex dank Video, Sprachmemo oder Unterschrift



"Obwohl die Zustimmung zum Sex bei uns nicht Gesetz ist, kann man die App auch in Österreich herunterladen", erklärt Gründer Thomas Ceschka "Heute". Entwickelt wurde "I willl" im Zuge der "MeToo"-Debatte und ist nun europaweit verfügbar.

Mithilfe von einem Handyvideo, einem Sprachmemo oder einer elektronischen Unterschrift kann die Zustimmung zum Sex abgegeben werden. Dabei wird das OK direkt am Smartphone gespeichert.

Freundschaften und Eheversprechen auswählen



Durch "I willl" soll laut dem Erfinder unter anderem die "Fehlinterpretation von Gesten oder Aussagen vermieden werden". Neben der erotischen Erregung können auch Freundschaften oder Eheversprechen ausgewählt werden. Wohl eher App- statt antörnend, oder?

